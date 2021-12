Eugenio Zoffili cede il testimone a Dario Giagoni, che diventa il nuovo coordinatore della Lega in Sardegna. Il passaggio di consegne è avvenuto stamattina a Cagliari, all’hotel Regina Margherita. Il vice di Giagoni sarà Massimiliano Piu, mentre Zoffili diventerà il vice coordinatore regionale della Lega in Lombardia guidata dal collega deputato Fabrizio Cecchetti.

Altra novità: la Lega Sardegna ha un nuovo capogruppo in Consiglio regionale, Pierluigi Saiu.

"Dopo anni di lavoro e grandi soddisfazioni sono orgoglioso del cammino fatto dal partito in Sardegna. D'intesa con Matteo Salvini abbiamo deciso un cambio di marcia, che conferma la crescita e il rafforzamento del partito sull'isola di cui andiamo fieri. Grazie di cuore a tutte le persone con cui ho condiviso questi splendidi momenti sull'isola e che hanno lavorato con me in questi anni. Grazie a Matteo Salvini e a Fabrizio Cecchetti per la fiducia" ha detto Zoffili.

