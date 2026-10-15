Alessandra Todde difende il direttore generale della Sanità Thomas Schael. L’ha fatto intervenendo in Aula sulla proposta di piano regionale dei servizi alla persona 2026-2028 poi approvato con 32 voti favorevoli (astenuti 20).

«Il presidente del mio partito per il tema della gestione Covid è stato indagato», ha spiegato la governatrice, «per questo il fatto di essere indagati è un tema che deve essere gestito in Aule che non sono queste, credo fermamente alla separazione dei poteri e penso che quello giudiziario debba fare il percorso fuori da queste aule».

Quanto poi alle lettere trasmesse da Schael ai direttori generali delle Asl; «Nel rapporto tra assessorato, direttori generali e direttore generale della Sanità, ognuno ha ruoli e responsabilità e doveri. E se l’assessorato fa una delibera il 4 aprile che parla di pronto soccorso, tutti sappiamo delle problematiche affrontate quest’estate con la fine dei gettonasti, e fa delle linee guida, è compito del dg della Sanità chiedere che queste linee guida siano messe in pratica, controllare, e sarà compito mio verificare. Questo non significa minacciare ma dire che tutti noi veniamo controllati, ognuno deve fare la propria parte e nessuno si può esimere, soprattutto quando si parla della salute dei sardi».

Era stato Fausto Piga (vicecapogruppo FdI) a sollecitare a inizio seduta un passaggio su Schael: «Todde dica se è indagato, noi non chiediamo le sue dimissioni, ce le aspettiamo». Il consigliere ha chiesto anche di fare chiarezza «sul pasticcio dei dg, il caso Massazza è solo la punta dell’iceberg, sono attese altre sentenze che potrebbero provocare un vero terremoto gestionale legato ai commissariamenti delle Asl poi bocciati dalla Corte Costituzionale». Durante la seduta Todde ha potuto incassare anche il pieno appoggio del Pd, partito di maggioranza nel Campo largo. Il capogruppo Roberto Deriu ha infatti blindato l’interim: «La guida di un assessorato così importante da parte della presidente della Regione in questo momento è un vantaggio per la Sardegna».

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