Cagliari, anche Elly Schlein alla Festa dell’Unità del PdGiornata di dibattito e confronto per i dem alla Vetreria di Pirri
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Si conclude oggi a Cagliari la Festa nazionale dell’Unità del Pd dedicata al tema delle “Intelligenze. Istruzione, innovazione, ricerca”.
Al Centro Culturale “La Vetreria” di Pirri è atteso anche l’arrivo e l’intervento della segretaria Elly Schlein.
Prima di lei interverranno Marco Meloni, Silvio Lai, Alessandra Todde e Massimo Zedda.
Nel corso della giornata spazio anche all’assemblea dei circoli, al confronto sulle politiche abitative, sulle prospettive di innovazione. Spazio anche al dibattito sul tema dell’insularità, con Antonio Nicita, Piero Comandini, Giuseppe Meloni, Carla Bassu e Gianmario Demuro.
(Unioneonline)