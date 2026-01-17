«Che nasca una Margherita 4.0, che nasca una cosa diversa, non lo so ma per andare avanti in questo percorso è fondamentale il protagonismo dei sindaci, di chi non crede più nello stare in questo Pd».

La sfida è stata lanciata dal leader di Italia Viva Matteo Renzi dal palco dell'assemblea nazionale del partito a Milano: «Verso una casa riformista».

«Noi», ha aggiunto, «non vogliamo che questa casa riformista dia le chiavi di casa solo a qualcuno. Ma c'è un punto, chi entra non sta alla finestra, chi viene, viene a dare una mano, ha voglia di fare».

Questa, è il rilancio, «è casa riformista, che fa vincere o perdere le elezioni, che decide se al Quirinale ci va una persona normale o no».

(Unioneonline)

