Prima la Lega ritira l'emendamento per il terzo mandato dei sindaci, una proposta che aveva avuto il parere contrario del governo.

Poi viene respinto l'emendamento sempre del Carroccio al dl elezioni sul terzo mandato dei governatori delle Regioni.

E la maggioranza si spacca.

In Commissione Affari costituzionali, dove il provvedimento è all'esame, si sono espressi contro Fratelli d'Italia e Forza Italia sostenuti da Pd, M5s, Avs. A sostegno della Lega ha votato Italia Viva. Azione non ha partecipato al voto. In tutto ci sono stati 4 voti favorevoli, 16 contrari, un’astensione e uno non ha partecipato.

