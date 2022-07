Giornata clou, quella di oggi, per il disegno di legge costituzionale sull’insularità che affronta il voto alla Camera e il tema è il primo all’ordine del giorno.

Per la Sardegna un evento storico dopo cinque anni di battaglie durante i quali si è messo nero su bianco, con manifestazioni e raccolte firme, la necessità per cui l’Isola non debba più subire discriminazioni, e gli svantaggi debbano essere riconosciuti e compensati con misure ad hoc per essere messa sullo stesso piano delle altre regioni della penisola.

I voti necessari sono 316 per dare il via libera alla proposta di legge e far sì che il principio dell'insularità venga inserito in Costituzione e l’articolo 119 venga arricchito da un nuovo comma.

