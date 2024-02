Sanità, astensionismo, giovani, decremento demografico e piccole comunità in crisi. Sono alcuni dei temi su cui si confrontano a Nuoro i quattro candidati alla presidenza della Regione, nell’incontro coordinato dal vescovo Antonello Mura.

Il salone San Giuseppe, pur capiente, non è sufficiente per accogliere la folla accorsa a sentire motivazioni e programmi di Lucia Chessa, Renato Soru, Alessandra Todde e Paolo Truzzu. «Rendete sempre ragione della speranza che è in voi» è il punto di partenza di un confronto garbato dove, come raccomanda il vescovo, non sono consentiti applausi se non quello finale. «Ascoltiamoci senza pregiudizi», sollecita monsignor Mura, che guida le diocesi di Nuoro e Lanusei ed è presidente della Conferenza episcopale sarda.

«In un tempo non facile mi piacerebbe che la politica atterrasse come una farfalla sulla realtà», esordisce il vescovo che guida la conversazione davanti a una platea stracolma, anche nella hall del teatro.

© Riproduzione riservata