Madre e figlia, Giorgia Meloni e Ginevra strette in un abbraccio che nasconde il volto della piccola. Alle spalle l’albero di Natale.

«Che questi giorni portino gioia, serenità e momenti speciali a voi e a tutti i vostri casi. Auguri di un felice Natale», scrive la presidente del Consiglio sui social in occasione del suo primo Natale dopo la separazione dal compagno Andrea Giambruno, padre di Ginevra.

La segretaria del Pd Elly Schlein rivolge invece il suo pensiero a Gaza: «Un’altra inaccettabile strage di civili palestinesi», scrive. «A Betlemme questo Natale c’è la guerra, e quando c’è la guerra si ferma tutto il resto. L'augurio più importante oggi è un augurio di pace, il nostro impegno per fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per arrivare a un cessate il fuoco immediato, per fermare il massacro di civili, liberare gli ostaggi e poter finalmente costruire la pace».

Anche Matteo Renzi rivolge il suo pensiero alle «ore di dolore nei luoghi della Natività». «Che sia comunque, nonostante tutto, un giorno di pace, di speranza, di bellezza. Che sia davvero un buon Natale», scrive.

E se Antonio Tajani lancia un messaggio cristiano («Gesù significa Luce e la sua presenza tra noi significa speranza. Anche per un mondo di pace. Buon Natale a tutti voi!»), Carlo Calenda si scatena con la mamma ballando sulle note di “I’m on fire” di Bruce Springsteen e ammette. «Sì lo so, sembra mia sorella, figlia, nipote».

