"Per quanto riguarda il coprifuoco è già stato ribadito che c'è l'intenzione di rivedere le misure sulla base dell'andamento dei contagi. Io sono ragionevolmente fiducioso che la misura in tempi brevi possa essere rivista favorevolmente".

Lo ha affermato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, nella conferenza stampa dopo la riunione interministeriale con gli altri colleghi stranieri del G20.

Per spiegare il lavoro compiuto oggi con gli altri ministri del turismo stranieri in un momento così difficile per il settore, ha dichiarato: "Con un po' di orgoglio posso dire che si ricorderanno come le Rome G20 Guidelines e curiosamente sono 7 come i colli di Roma".

Queste sono le linee: "Mobilità sicura e cioè sviluppare un quadro di fiducia per una mobilità internazionale sicura, che ci permetta di sostenere, integrare e coordinare le iniziative internazionali di mobilità sicura. Gestione delle crisi: ridurre al minimo l'impatto delle crisi future sul turismo. Resilienza: garantire un settore turistico solido e stabile in tempi incerti. Inclusività: ampliare l'impegno della comunità e i benefici del turismo. Trasformazione verde: gestire il turismo per sostenere gli ambienti globali e locali. Transizione digitale: consentire a tutti gli operatori del turismo di beneficiare pienamente delle opportunità digitali. Investimenti e infrastrutture: concentrare le risorse su un futuro sostenibile per il turismo".

"Il settore del turismo è quello che inquadra la quota maggiore di donne e giovani soprattutto al Sud e la ripartenza del settore aiuterà queste categorie. L'importante al momento è aiutare le imprese a riprendere a fatturare più che dare sostegni", ha aggiunto poi l’esponente del governo Draghi.

Il ministro ha infine ribadito che non bisogna perdere tempo e che "il turismo è la chiave di di volta per una crescita equilibrata".

