Il ministro della Giustizia Marta Cartabia sarà in Sardegna, il 23 e il 24 giugno.

Il primo impegno sarà la partecipazione a Sassari all'undicesimo Forum europeo per la giustizia riparativa.

L'intervento è atteso alle 9.30 al conservatorio "Luigi Canepa". A seguire, la Guardasigilli ha in programma una visita alla Casa circondariale "Giovanni Bacchiddu" di Sassari-Bancali. Venerdì 24 giugno, a Cagliari, incontrerà i vertici della Corte d'appello e degli uffici giudiziari, insieme ai protagonisti dell'Ufficio per il processo, nell'Aula magna alle 10.

Alle 12, all'interno della Casa circondariale "Ettore Scalas" di Cagliari-Uta, Cartabia inaugurerà un laboratorio dedicato al ricondizionamento dei modem di rete e firmerà, insieme al ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, in collegamento dal carcere di Torino, il memorandum d'intesa del Programma "Lavoro carcerario". Un progetto in collaborazione con gli operatori delle telecomunicazioni per aumentare le opportunità professionali dei detenuti nei settori Tlc e Ict e favorirne il reinserimento sociale.

Alle 12.15, sempre all'interno del carcere, si terrà una conferenza stampa congiunta tra Cagliari e Torino con il ministro Colao in collegamento. Interverranno anche i vertici delle società che aderiscono al programma.

L'ultimo appuntamento in Sardegna è una visita, nel pomeriggio di venerdì 24, nella comunità "La Collina", impegnata nel recupero dei giovani entrati nel circuito penale.

