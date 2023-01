Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna e candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico, sarà oggi, sabato 14 gennaio, nell’Isola per un mini tour tra nord e sud.

Il suo percorso è articolato in tre tappe: sarà a Olbia alle 15 presso la sede del PD della Gallura per un incontro con i democratici, militanti e simpatizzanti.

Alle 16.30 il governatore emiliano-romagnolo ha scelto un luogo simbolico per la Sardegna del futuro, Lula: a Sos Enattos, la miniera che è candidata ad ospitare l’Einstein Telescope, la più grande infrastruttura di ricerca europea per le onde gravitazionali, incontrerà gli amministratori locali per dedicare una riflessione specifica sul ruolo delle comunità locali e sulla concretezza dei problemi amministrativi in una iniziativa promossa insieme a diverse associazioni che raggruppano gli amministratori locali.

La chiusura in una grande assemblea pubblica in programma alle 19.30 a Cagliari, presso il THotel, con i sostenitori della sua candidatura alla segreteria nazionale provenienti da tutta la Sardegna.

L.P.

