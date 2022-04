Il presidente della Regione Christian Solinas anticipa a stasera, 14 aprile, l’ultimo bilaterale (era in programma venerdì alle 12) in vista del patto di legislatura per gli ultimi due anni di governo e del conseguente rimpasto. La delegazione del Psd’Az si presenterà a Villa Devoto alle 18. Il governatore avrà in questo modo tutti gli elementi per stilare finalmente il documento di 4 o 5 punti programmatici annunciato ormai due settimane fa.

La squadra sarà adeguata proprio sulla base degli obiettivi da raggiungere nei prossimi ventiquattro mesi. Solinas potrebbe intervenire su una o due caselle al massimo, probabilmente su quelle occupate dagli assessori con minor “sostegno” in Consiglio regionale: per esempio la responsabile dell’Industria, in quota Sardegna 20Venti, il movimento rappresentato in Consiglio solo dal suo fondatore, Stefano Tunis, o l’assessore ai Lavori pubblici che fa riferimento ai Riformatori, partito che oggi, dopo il passaggio di Sara Canu al Misto, non costituisce più un gruppo.

