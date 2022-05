“Fino a oggi nessuno mi ha chiesto passi indietro, se il partito me lo dovesse chiedere, dico che la politica è anche fatta di queste cose”. L’ha dichiarato l’assessore al Turismo Gianni Chessa a margine della presentazione della certificazione del marchio I.S.O.L.A.

Manca poco alla verifica di Giunta e al patto di legislatura annunciati dal presidente della Regione Christian Solinas più di un mese fa. Il posto dell’assessore sardista, secondo le indiscrezioni, avrebbe le ore contate, ma oggi Chessa ha osservato: “Ognuno dice la sua: avete presente quando si giocavano le schedine, allora c’erano il tredici, le doppie e le triple?”. E poi: “Io sono un consigliere regionale eletto, il più votato del Psd’Az in Sardegna e il quinto tra tutti i consiglieri. Lavoro per la Sardegna e non per la poltrona, fino a oggi il presidente non mi ha detto nulla, governare non è semplice ma io son tranquillo e quello che sto facendo è sotto gli occhi di tutti”.

