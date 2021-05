Tre nuove nomine approvate dalla Giunta Solinas.

La prima è quella del nuovo commissario dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari. Si tratta di Agnese Foddis, ex amministrativa del Brotzu e considerata vicina al Psd’Az. Prende il posto di Giorgio Sorrentino che si è dimesso due settimane fa assieme alle direttrici amministrativa e sanitaria con le quali aveva preso parte al discusso pranzo di Sardara.

Via libera anche alla nomina del nuovo direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico, l’umbro Giovanni Filippini.

Infine la Giunta ha deliberato la nomina di Maika Aversano alla guida dell’Aspal (Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro). Già funzionaria del Comune di Castiadas, a giugno 2019 era stata indicata come direttore generale dell’assessorato agli Affari generali, ruolo al quale aveva dovuto rinunciare per mancanza dei titoli

