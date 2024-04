Dopo aver svelato il nome del prossimo assessore alla Sanità del M5S (l'oncologo romano già sottosegretario alla Salute Armando Bartolazzi), ce ne sono altri due in quota Alessandra Todde, presidente della Regione, per la nuova Giunta.

Si tratta di Barbara Manca ai Trasporti e di Francesco Spanedda all’Urbanistica.

Tutto pronto quindi per il giuramento di domani alla seduta di insediamento in Consiglio regionale? Non proprio. C'è ancora un nodo da sciogliere legato in qualche modo alle esigenze dei Progressisti che hanno eletto tre consiglieri regionali e che probabilmente indicheranno il prossimo candidato sindaco di Cagliari per il centrosinistra. Al partito spetta un assessorato. Fino a ieri si parlava degli Affari generali, casella per cui la presidente richiede il nome di una donna. In realtà i Progressisti non hanno mai nascosto di puntare all'Agricoltura con il consigliere sassarese Gianfranco Satta.

Il fatto è che la stessa delega ora è assegnata alla lista "Uniti con Alessandra Todde" che avrebbe indicato l'agronomo Francesco Sanna. Oggi la governatrice potrebbe dare il via libera a uno scambio: Satta all'Agricoltura e una donna di Uniti agli Affari generali? Chi?

Roberto Murgia

Tutti i dettagli su L’Unione Sarda in edicola e sulla app

© Riproduzione riservata