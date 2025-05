Restituire a Nuoro un ruolo guida per la Sardegna centrale, valorizzando i giovani, il tessuto produttivo e la formazione. È questo l’appello lanciato da Giovanni Bitti, Presidente di Confindustria Sardegna Centrale, ai candidati sindaco Emiliano Fenu, Giuseppe Luigi Cucca, Lisetta Bidoni e Domenico Mele in vista delle elezioni amministrative di giugno.

«Ogni giovane che lascia il territorio è una sconfitta collettiva», dichiara Bitti, sollecitando proposte coraggiose per trattenere i talenti, sostenere l’impresa e attrarre investimenti.

Centrale, secondo Confindustria, anche la costruzione di un ecosistema formativo di qualità: «Nuoro ha bisogno di un’università realmente attrattiva, con corsi innovativi e legati ai settori emergenti», afferma, richiamando l’esperienza virtuosa dell’Ailun come modello da rilanciare.

Un passaggio cruciale è rappresentato dall’Einstein Telescope, grande progetto scientifico europeo che potrebbe insediarsi nel territorio. «Et è un’opportunità straordinaria – avverte Bitti – ma va accompagnata da investimenti mirati per rafforzare infrastrutture, competenze e innovazione. Non possiamo farci trovare impreparati».

«Nuoro è a un bivio – conclude Bitti –. Servono scelte forti per invertire la rotta e costruire un futuro possibile per la città e per chi vuole viverci, studiare, lavorare e fare impresa».

© Riproduzione riservata