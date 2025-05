La nuova continuità è in ritardo, ma la Regione assicura: il progetto è pronto, dopo l’incontro con la commissione Ue si andrà avanti. Il risultato è che il modello attualmente in vigore rimarrà almeno per un altro anno. «Sarà prorogato un servizio che funziona male», ha riassunto Franco Meloni, presidente del Centro Studi Sardegna, in apertura dell’incontro “La continuità territoriale aerea tra illusioni e delusioni”, promosso ieri a Cagliari. Un convegno tenuto proprio nei giorni in cui è arrivata la notizia del rinvio del nuovo modello all’estate 2026, vista l’impossibilità di rispettare la scadenza di ottobre.

