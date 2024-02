Spaccatura in aula nelle fila della maggioranza sulle modifiche allo statuto della Fondazione Casa Museo Antonio Gramsci. In Consiglio si è infatti registrato il voto contrario del consigliere di maggioranza Bastiano Caddeo e l’astensione del vicesindaco Raffaele Soru. Sia chiaro, precisano i due, nessun problema all’interno del gruppo quanto una visione differente su come gestire d’ora in avanti la Fondazione.

Sino ad ora infatti i componenti del Consiglio di indirizzo dovevano pronunciarsi tutti su ogni proposta. Ora, con la modifica allo statuto proposta, sarà sufficiente la maggioranza qualificata dei tre quarti dei soci fondatori per procedere con le decisioni. Un passaggio che non ha convinto i due amministratori del gruppo alla guida del paese che quindi, in aula, hanno espresso il proprio dissenso in proposito.

Basiano Caddeo spiega: «A mio avviso si crea una sorta di debolezza procedendo in questo modo. Il Comune, essendo tra i soci fondatori, a mio avviso deve avere costantemente un ruolo importante e pronunciarsi su ogni decisione. Ho votato contro la modifica per questa ragione». Stesso discorso per Raffaele Soru che però ha optato per l’astensione.

