"Come annunciato nei giorni scorsi, stamane ho formalizzato la richiesta di cancellazione del mio nominativo dall'elenco degli iscritti all'Associazione Movimento 5 Stelle, con sede in via di Campo Marzio, n. 46 Roma".

Lo ha annunciato l'ex candidato per il M5S alle Regionali del 2019 in Sardegna, Francesco Desogus, in un post pubblicato su Facebook.

"Sui valori e i principi non si discute, mi appartengono da prima che nascesse il Movimento, ma non sono in alcun modo interessato di far parte di un partito verticistico, oligarchico e con ridotta democrazia interna, che ultimamente mostra finalità dubbie ed aleatorie a vantaggio di una cerchia chiusa di persone - si legge ancora nel messaggio affidato al social network -. Non rinnego niente delle mie convinzioni e di quel che ho fatto col Movimento dal giorno della mia adesione, un'esperienza ricca e positiva, nonostante questa trasformazione. Ora è un'altra storia anche per me".

"Ringrazio nuovamente per la stima che ho ricevuto alle regionarie e poi come facilitatore. Dietro di me c'eravate solo voi attivisti, ci ho messo la faccia (e soldi del mio stipendio per le spese mie dirette senza chiedere niente indietro) pur essendo una partita persa in partenza, tra mille difficoltà organizzative, ritardi e incomprensioni. Perché ci ho creduto con piena convinzione dando tutto me stesso. Ecco: ci ho creduto!", ha spiegato in un altro post.

"È stata un'occasione unica per conoscere e apprezzare tanti gruppi locali affiatati, singoli attivisti e simpatizzanti in tutta la Sardegna. Sono sentimenti e conoscenze che non sbiadiscono ora che concludo questa esperienza politica, ribadisco positiva, verso coloro che sposano e proseguono col nuovo Movimento 2050. Se questo nuovo partito procurerà il vero cambiamento, come il motto delle regionali del 2019, ben venga per noi sardi e ad maiora semper", ha concluso.

(Unioneonline/F)

