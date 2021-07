Tre anni e mezzo di reclusione per Antonio Biancu, Giuseppe Cuccu e Chicco Porcu, due anni e due mesi per Carmelo Cachia, Mariuccia Cocco, Franco Sanna, Tarcisio Agus, Gavino Giovanni Giagu, Gavino Manca, Simonetta Sanna, Luigi Beniamino Scarpa, Giovanni Tocco, Giommaria Uggias, Gianluigi Gessa, Elia Corda, Alessandro Frau, Stefano Pinna, Antonio Ignazio Calledda, Angelina Corrias, Vincenzo Floris, Giuseppe Pirisi, Giacomo Spissu, Nazareno Pacifico, Salvatore Mattana, Giovanni Battista Orrù e Silvio Bachisio Lai.

Sono le condanne chieste poco fa dal pm Marco Cocco nel processo per peculato a carico di 25 ex consiglieri del Pd della tredicesima legislatura finiti sotto accusa nell’inchiesta legata all'uso ritenuto illecito (perché destinato a fini privati e non istituzionali) dei fondi ai gruppi. Il pm ha chiesto anche la prescrizione per le spese sostenute sino al 9 gennaio 2009, dunque sarebbe prescritta la posizione di Giommaria Uggias mentre è da valutare quella di Francesco Sabatini.

Il magistrato inquirente ha consegnato ai giudici della prima sezione penale una relazione scritta. Nell’udienza precedente era stata dichiarata la prescrizione per Siro Marrocu, come accaduto per Renato Cugini a ottobre. La sentenza potrebbe arrivare a settembre.

© Riproduzione riservata