Nella Finanziaria da quasi dieci miliardi di euro c’è anche il raddoppio dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali sardi.

Lo prevede un emendamento della maggioranza che sarà condiviso anche dalle opposizioni e che dovrebbe ottenere il via libera in serata al termine della prima giornata di esame del testo in commissione Bilancio.

Per ogni seduta dei Consigli comunali e delle commissioni, i consiglieri percepiranno fino a 38 euro nei Comuni fino a cinquemila abitanti, 54 euro in quelli tra i cinquemila e i diecimila, 64 in quelli tra i diecimila e i trentamila, 100 euro nei centri tra i trentamila e i centomila, 150 euro in quelli con oltre centomila abitanti.

La Regione aveva già provveduto ad adeguare le indennità di sindaci e amministratori locali nella legge di stabilità 2022, ma questa disposizione non aveva preso in considerazione i consiglieri comunali. La Finanziaria 2023 colmerà questo vuoto normativo.

In terza commissione, intanto, prosegue la discussione degli articoli. Si punta a concludere venerdì. Il testo in Aula dovrebbe approdare, invece, non prima del 24 gennaio.

© Riproduzione riservata