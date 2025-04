Una seduta veloce in Consiglio regionale, per dare modo all'assessore del Bilancio e vice presidente della giunta Giuseppe Meloni, di intervenire a conclusione della discussione generale sulla legge Finanziaria all’esame dell’Aula. E per votare il passaggio agli articoli del testo di legge, 15 in tutto più tabelle e allegati, che ha avuto il via libera con 29 voti favorevoli della maggioranza e 16 contrari della minoranza.

«È stato un dibattito molto interessante», ha esordito Meloni nel suo intervento, «ribadisco quello che ho già avuto modo di dire in altre occasioni: la massa manovrabile di questo bilancio è ridotta. È già successo nella scorsa legislatura. Abbiamo un bilancio ingessato, più della metà delle risorse vanno alla sanità. Potremmo avere un miliardo in più che non possiamo spendere a causa degli accantonamenti che, quest'anno ammontano a circa 340 milioni più altri 28 milioni per il patto di stabilità europeo», ha riassunto così la situazione.

L'assessore ha ricordato i mancati versamenti alla Regione delle quota spettante del gettito erariale da parte dello Stato: «La vertenza entrate è una partita da 1,7 miliardi di euro. Questo è quanto chiede la Sardegna allo Stato. Comprendo benissimo le osservazioni della minoranza quando dice che questa manovra poteva essere più coraggiosa, bisogna tenere però conto della situazione che stiamo vivendo», ha chiarito. E ha tracciato la strada delle prossime manovrine: «Sarà un bilancio per stati di avanzamento: più avanti sarà necessario procedere con un assestamento, allora ci saranno più risorse a disposizione», anche se ammette il limite, «sarebbe meglio andare avanti con una programmazione pluriennale».

Poi l'ennesima apertura alla minoranza di centrodestra, che rinnova l'accordo sul tavolo: «Auspico che si mantenga questo clima in Aula. Sono sicuro che ci verremo incontro. Dovremo fare delle scelte. Non potremo finanziare tutto ma sono certo che sapremo approvare un provvedimento all'altezza».

La prossima seduta è prevista martedì 15 aprile alle 10.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata