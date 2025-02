Il parere dei revisori è arrivato e tutto è pronto per la trasmissione della Finanziaria in Consiglio regionale.

Lo sarà a breve, anche se da martedì l'Aula sarà impegnata nell'esame della riformina della sanità. Pochi articoli che non prevedono impegni di spesa, finalizzati al commissariamento di tutte le aziende sanitarie. Quanto basta, comunque, per far slittare ancora la discussione della manovra, che approderà tra i banchi dell'Assemblea a marzo inoltrato.

Proprio per questo non è da escludere il ricorso al quarto mese (aprile) di esercizio provvisorio.

Ieri, intanto, la commissione Bilancio presieduta da Alessandro Solinas (M5S) ha dato il via libera al terzo mese su proposta dell'assessore Giuseppe Meloni.

Ancora una volta il sistema della Salute vale quasi la metà del bilancio: ben 4,2 miliardi su 9,9 in totale. Senza contare i 577 milioni per le politiche sociali e la famiglia. Tra le voci di spesa più importanti: 13,8 milioni per garantire il servizio di elisoccorso; 7,5 per l'acquisto di prestazioni specialistiche da privati accreditati; 5 per l'abbattimento delle liste d'attesa.

Per l'Istruzione ci sono 248 milioni. Tra questi, i 17 milioni per integrare il fondo "Interventi regionali per l'università".

