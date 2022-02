Caos in Aula dopo l'approvazione, prima della pausa, di due emendamenti "puntuali" a prima firma della consigliera del Misto, Carla Cuccu, per lo stanziamento di 40mila euro a favore dell'Istituto Sacro Cuore di Cagliari per attività educative in lingua sarda e di 100mila euro per la comunità Padre Monti di Oristano.

Gli schieramenti erano d'accordo sul ritiro di tutte le proposte non di carattere generale. I due via libera hanno così provocato dure reazioni tra i membri dell'opposizione e della stessa maggioranza, soprattutto dopo che molte proposte sono state rinviate alla legge omnibus 2 per mancanza di risorse disponibili in questa Finanziaria.

La seduta è ripresa ma è stata subito interrotta dopo che il capogruppo dei Progressisti, Francesco Agus, ha fatto notare al presidente dell'Assemblea che i due emendamenti sono passati senza alzata di mano. Il capogruppo del Psd'Az Franco Mula ha fatto presente che "il mio gruppo non ha presentato alcun emendamento e in certi casi abbiamo anche soppresso alcune esigenze".

