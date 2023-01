Non si arriverà al secondo mese di esercizio provvisorio. L’ha assicurato stamattina l’assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino, prima dell’avvio dei lavori in Aula dove è in corso la discussione generale sulla manovra da quasi dieci miliardi di euro.

«Prevarrà il buon senso e la legge di stabilità sarà approvata entro il 31 gennaio», ha detto, confermando che «giovedì saremo tutti in Aula». Viene meno, dunque, l’ipotesi di sospendere i lavori giovedì per consentire ai consiglieri del Nord Sardegna di partecipare all’assemblea generale convocata dall’amministratore della Provincia di Sassari sul caso della mancata continuità aerea su Alghero.

Il termine per la presentazione degli emendamenti sono le 20 di oggi. Fasolino ha confermato che uno della Giunta riguarderà i 25 milioni per il mondo delle campagne promessi ai pastori: «Ci stiamo lavorando con l'assessora all'Agricoltura».

Non ha invece confermato lo stanziamento con una proposta di modifica dei 50 milioni per lo stadio del Cagliari.

