Il M5s sceglierà tra pochi giorni, venerdì 26 aprile, in modalità online i suoi candidati per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno.

Le liste dei nomi usciti da autocandidature sono ufficiali da ieri.

Nella circoscrizione delle Isole sarà candidata Cinzia Pilo, sassarese, manager in organismi profit e non profit di livello internazionale, attivamente impegnata in progetti di responsabilità sociale e scrittrice e docente all'Università Bicocca di Milano e all'Università di Pavia.

Pilo, unica sarda in lista, sarà in ticket con il siciliano Giuseppe Antoci. Gli altri candidati sono Pasquale Tridico, presidente dell'Inps dal 2019 al 2023, e Maurizio Sibilio.

