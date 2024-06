FdI sbanca, cresce il Pd, cala il Movimento Cinquestelle, Forza Italia batte (ma di poco) la sfida con la Lega.

Questo quanto emerge dagli exit poll delle elezioni europee in Italia: nel primo del Consorzio Opinio Italia per la Rai, Fratelli d’Italia è il primo partito con il 26-30%, seguito dal Pd con il 21-25%. Terzo partito è M5s con un forchetta tra il 10 e il 14%. Nel centrodestra, FI con l'8,5-10,5 si posiziona di misura davanti alla Lega (8-10%). Per gli altri schieramenti, Avs si posiziona tra il 5 e il 7%, Sue tra il 3,5 e il 5,5, Calenda tra il 2,5 e il 4,5.

Anche secondo i dati di Swg per La7, nel primo exit poll per le Europee 2024 FdI è il primo partito con una forchetta tra il 27-31%, seguito dal Pd con 21,5-25,5%. Il Movimento Cinque Stelle è il terzo partito, tra il 10 e il 14%. Nel centrodestra, FI con 7,5-9,5% ha la stessa forchetta della Lega. Per gli altri schieramenti, Avs è tra 4-6.

Nel secondo exit poll Swg per La7 FdI resta saldamente il primo partito con una forchetta tra 26-30%, seguito dal Pd con 21,5-25,5%. Il Movimento Cinque Stelle è il terzo partito con 10-14%. Nel centrodestra, FI con 8,5-10,5% appaiato con la Lega, che ha 8-10%. Per gli altri schieramenti, Avs tra 4,5-6,5%.

