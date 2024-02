Sì ai parchi eolici «ma solo dopo aver individuato le aree idonee» per realizzarli e aver concordato «come compensazione, la riduzione del costo energetico per le nostre famiglie e le nostre imprese».

Questa la soluzione proposta da Paolo Truzzu per governare la transizione energetica verso le fonti rinnovabili, che in Sardegna si è tradotta in un assalto al paesaggio fatto di foreste di pale e distese di pannelli fotovoltaici.

Il candidato presidente per il centrodestra spiega che «l'accelerazione della transizione verde, figlia della “ortodossia grillina", rischia di trasformarsi in un insostenibile svantaggio per la Sardegna e per i sardi».

L’obiettivo dell’attuale sindaco di Cagliari è «vigilare affinché la nostra isola non diventi terra di speculazione ai danni dei cittadini e soprattutto dell'ambiente. Proprio quell’ambiente che ci consente di essere meta ambita per i flussi turistici nazionali e internazionali».

E visto che le pale dovranno essere piazzate «il nostro lavoro sarà quello di individuare le aree idonee ad ospitare i parchi eolici e concordare, come compensazione, la riduzione del costo energetico per le nostre famiglie e le nostre imprese».

