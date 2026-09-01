Nuovo fronte aperto per Matteo Salvini: un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali infatti vorrebbe il controllo della vecchia Lega nord e per questo ha creato il Comitato per la convocazione del congresso federale, come hanno anticipato Sky Tg24 e poi Corriere della Sera.

Fra i promotori dell'iniziativa c'è Gianluca Pini, ex parlamentare fuoriuscito dal Carroccio che però è ancora nel consiglio federale della Lega Nord, struttura rimasta in vita dopo il 2017 come una sorta di bad company, per pagare i 49 milioni che deve restituire allo Stato. Lo scopo del congresso sarebbe quello di “scippare” la Lega Nord al controllo dell'attuale commissario Igor Iezzi, fedelissimo di Salvini.

«Il nostro comitato nasce per ottenere la convocazione del congresso federale della Lega Nord, per sbloccare il simbolo e scongelare il vecchio partito», ha spiegato l'ex parlamentare leghista Gianluca Pini.

«Siamo partiti da tre giorni a raccogliere firme, siamo già a un centinaio, tutti semplici militanti da ogni parte del Nord – aggiunge -. Non è un'operazione nostalgia, ma hanno calpestato il regolamento e lo statuto della Lega Nord. Se non convocheranno il congresso ci saranno azioni legali».

Fonti della Lega e dell’entourage di Salvini hanno invece espresso: «Sorpresa». «Coloro che hanno rischiato di uccidere la Lega ora si rifanno vivi in cerca di una poltrona. Chi ha patteggiato per corruzione è disposto anche a farsi interamente carico dei 49 milioni di debiti che la Lega per Salvini Premier ha trovato in eredità e che sta tuttora pagando?», si chiedono i fedelissimi del segretario. Aggiungendo: «Il Nord chiede soluzioni, risposte e concretezza, che il governo sta dando anche grazie alla spinta della Lega e dei suoi cinque ministri lombardi. C'è una Lega che lavora, con oltre 500 sindaci, governatori, migliaia di amministratori locali in tutta Italia, decine di migliaia di iscritti, eletti e militanti. E poi c'è chi passa il tempo tra polemiche e ricorsi, pensando più al proprio interesse che a quello del territorio», evidenziano dal partito di Matteo Salvini.

(Unioneonline)

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