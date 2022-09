Ci siamo. Domenica 25 settembre, dalle 7 alle 23, 1,3 milioni di sardi sono chiamati ad eleggere 16 parlamentari, 11 deputati e 5 senatori.

Il sistema elettorale è il rosatellum: sette deputati e tre senatori vengono eletti con il metodo proporzionale e i listini bloccati, senza preferenze; quattro deputati e due senatori escono invece dai collegi uninominali, in una sfida secca tra i vari candidati in cui chi ottiene più voti va in Parlamento.

Ecco l’elenco dei candidati, sono 130 in Sardegna, alcuni si trovano sia nel collegio che nel listino proporzionale.

LE SFIDE NEI COLLEGI

Alla Camera, nel collegio di Cagliari Città Metropolitana, c’è Ugo Cappellacci di Forza Italia per il centrodestra che sfida il dem Andrea Frailis, il pentastellato Mauro Congia e Franco Stara del Terzo Polo (Renzi-Calenda). Gli altri: Roberta Moro per Italexit di Paragone, Claudia Ortu per Unione Popolare con De Magistris, Nicola Sanna corre con Italia Sovrana e Popolare, Mario Aresu per Vita.

Nel Sulcis-Medio Campidano per il centrodestra corre l’assessore regionale all’Ambiente Gianni Lampis (Fdi) contro Franca Fara del Pd, Loredana La Barbera di M5S e Alberto Cacciarru del Terzo Polo. Ancora: Tiziana Balestrini per Italexit, Sabrina Milanovic con De Magistris, Claudio Seda di Italia Sovrana e Popolare, Michela Benatti di Vita.

Nel collegio Nuoro-Oristano per il centrodestra c’è Barbara Polo, Fdi, vicesindaco di Ozieri. Se la vedrà con Michele Piras, ex deputato di Sel, il senatore uscente pentastellato Emiliano Fenu e Stefano Coinu del Terzo Polo. Gli altri: Roberto De Cicco per Italexit, Gian Franca Salvai con De Magistris, Valeria Soru per Italia Sovrana e Popolare, Stefano Pellegrino per Vita.

Infine, Sassari-Olbia: per il centrodestra corre il leghista Dario Giagoni, per il centrosinistra la costituzionalista Carla Bassu, per M5S il deputato uscente Mario Perantoni, per il Terzo Polo c’è Maria Giovanna Pedoni. Ancora: Roberto Luppu di Italexit, Andrea Lai per Unione Popolare con De Magistris, Annarella Casu per Italia Sovrana e Popolare, Giovanni Ecca per Vita.

Due i collegi al Senato.

Nel Nord Sardegna per il centrodestra c’è l’ex presidente del Senato Marcello Pera (scelto da Fdi), che sfida il deputato uscente del Pd Gavino Manca, il pentastellato Marcello Cherchi e Valerio Zoccheddu del Terzo Polo. Gli altri: Gavino Fonnesu di Italexit, Lucia Brocca con De Magistris, Patrizia Piras per Italia Sovrana e Popolare, Alessandro Goffi per Vita.

Nel Sud Sardegna c’è la coordinatrice regionale di Fdi Antonella Zedda, contro di lei la ex rettrice dell’Università di Cagliari Maria Del Zompo per il centrosinistra, Sabrina Licheri, ex sindaco di Assemini, per il Movimento 5 Stelle e Claudia Medda del Terzo Polo. Poi ci sono Antonella Atzei per Italexit, Giovanni Fancello con De Magistris, Nicola Di Cesare per Italia Sovrana e Popolare, Maria Luisa Businco per Vita.

PROPORZIONALE

Collegi unici regionali al proporzionale, uno per la Camera e uno per il Senato.

Tutti i nomi alla Camera.

Fratelli d’Italia: Salvatore Deidda, Paola Frassinetti, Francesco Mura, Manuela Lai.

Lega-Psd’Az: Lina Lunesu, Nanni Lancioni, Giulia Solinas, Ivan Cermelli.

Forza Italia: Pietro Pittalis, Ada Lai, Ugo Cappellacci, Pasqualina Bardino.

Noi Moderati: Stefano Tunis, Renata Mura, Francesco Quargnenti, Lucia Scano.

Pd: Silvio Lai, Romina Mura, Francesco Lilliu, Carla Bassu.

Alleanza Verdi-Sinistra: Francesca Ghirra, Alessandro Marcellino, Giulia Andreozzi, Roberto Uzzau.

Più Europa: Pietrina Putzolu, Andrea Boni, Valeria Lai, Roberto Baldi.

Impegno Civico: Luigi Di Maio, Rosa Maria Argiolas, Francesco D’Uva, Dalila Nesci.

M5S: Alessandra Todde, Emiliano Fenu, Mario Perantoni, Susanna Cherchi.

Terzo Polo: Elena Bonetti, Giuseppe Luigi Cucca, Laura Pinna, Francesco Chessa.

Italexit: Gianmario Muggiri, Shaila Cappuccio, Jonata Cancedda, Marina Tolu.

Unione Popolare con De Magistris: Giulia Suella, Piero Mura, Veronica Secci, Silvio Keivan Nemati Fard.

Italia Sovrana e Popolare: Stefano D’Andrea, Valeria Soru, Claudio Seda, Annarella Casu.

Vita: Stefano Pellegrino, Annalisa Porru, Mario Aresu, Michela Benatti.

Questi invece i listini per il Senato.

Fratelli d’Italia: Antonella Zedda, Giovannino Satta, Federica Porcu.

Lega-Psd’Az: Carlo Doria, Roberta Loi, Michele Ennas.

Forza Italia: Angelo Cocciu, Rita Ragatzu, Luigi Mureddu.

Noi Moderati: Toti Deriu, Carla Cuccu, Andrea Floris.

Pd: Marco Meloni, Maria Del Zompo, Antonio Solinas.

Alleanza Verdi-Sinistra: Gianni Manca, Lalla Careddu, Renzo Venturoli.

Più Europa: Nicola Carboni, Ignazia Concas, Cristiano Marcatelli.

Impegno Civico: Luciano Cadeddu, Ramona Mirella Ilau, Sergio Vaccaro.

M5S: Ettore Licheri, Sabrina Licheri, Gianluca Lai.

Terzo Polo: Guido Garau, Elvira Evangelista, Maurizio Cerniglia.

Italexit: Giovanna Nurra, Tamara Di Iorio, Fabio Viviani.

Unione Popolare con De Magistris: Teresa Concu, Antonio Satta, Asmaa Oug.

Italia Sovrana e Popolare: Anna Paola Usai, Samuele Mereu, Patrizia Piras.

Vita: Maria Luisa Businco, Alessandro Goffi.

