Due ricorsi per rivendicare altrettante elezioni in Consiglio regionale sono stati presentati davanti al Tar da parte di due esclusi dalla massima assemblea sarda. Le circoscrizioni nelle quali si contesta l’assegnazione dei seggi sono Nuoro e l’Ogliastra.

Entrambe le udienze sono state fissate per il 26 giugno di quest'anno. Il primo ricorso è stato presentato - come anticipato da L'Unione Sarda – dall'ex consigliere regionale della Lega e ex assessore dei Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu, rimasto fuori nonostante le 2977 preferenze ottenute. Poi c'è quello presentato dall'ex sindaco di Tortolì, in Ogliastra, Massimo Cannas di Orizzonte Comune, che ha ottenuto 736 preferenze.

In questo caso, spiega l'avvocato Antonio Gaia, «l'Ogliastra a cui spettano due seggi è rimasta con uno solo a vantaggio dell'Oristanese, nel quale è scattato il settimo seggio su 6 previsti dalla norma, con il rischio che il principio costituzionale del diritto di rappresentanza possa venire meno».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata