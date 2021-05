Questa mattina il presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto un “lungo e cordiale colloquio” telefonico con il segretario del Partito democratico, Enrico Letta.

Lo ha reso noto Palazzo Chigi.

Ieri, durante la conferenza stampa dopo l’ok al decreto Sostegni bis, il premier aveva parlato della proposta avanzata dal segretario dem di aumentare la tassa di successione per i più ricchi per pagare una dote ai giovani. "Non l'abbiamo mai guardata, ma non è il momento di prendere i soldi ai cittadini ma di darli", aveva dichiarato Draghi.

"L'economia è ancora in una situazione di recessione, di grande disoccupazione e tutti questi provvedimenti fiscali saranno oggetto poi della riforma del fisco", aveva affermato ancora il presidente del Consiglio.

