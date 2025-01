«Ho la piena motivazione e la piena legittimazione di continuare a lavorare per i sardi e così farò».

L’ha ribadito a più riprese stamattina Alessandra Todde dopo il vertice con i capigruppo di maggioranza sul caso della decadenza. «Noi siamo stati eletti per servire i sardi, e questo faremo finché non ci sono atti definitivi. Il tema della legittimazione non si pone finché non ci sono atti definitivi».

Dopodiché «il Consiglio regionale farà il suo percorso: c’è una Giunta delle elezioni che farà le sue valutazioni, e poi chiederà all’Assemblea di esprimersi».

Nel frattempo, «dal punto di vista del mio percorso, farò tutto ciò che i miei avvocati ritengono corretto per difendermi nelle sedi opportune. Il ricorso è assolutamente normale. I miei avvocati non condividono le osservazioni, non entro nel merito perché non è mio compito. Posso dire che le mie spese sono state gestite da un comitato elettorale, io personalmente non ho sostenuto alcuna spesa e sono forte di questo, e del fatto che ho condotto una campagna elettorale assolutamente legittima».

