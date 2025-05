Si accende lo scontro politico tra il Movimento 5 Stelle e il generale ed europarlamentare Roberto Vannacci. A intervenire nel dibattito è Giuseppe Antoci, eurodeputato M5S, che replica alle dichiarazioni di Vannacci contro la Presidente della Regione, Alessandra Todde.

«L’europarlamentare Vannacci rispetti la democrazia, così come noi rispettiamo la giustizia e il suo corso», ha dichiarato Antoci in una nota, sottolineando che Alessandra Todde «non si è mai sottratta alla giustizia» e ne rispetta pienamente l’indipendenza.

L’esponente pentastellato ha poi ricordato come la regolarità dell’operato della presidente sia stata confermata sia dalla Corte dei Conti che dalla Procura di Cagliari. «Alessandra Todde continua a lottare per difendere la volontà dei cittadini sardi che l’hanno eletta», ha aggiunto.

Antoci ha respinto le accuse mosse da Vannacci, invitandolo piuttosto a guardare «in casa propria», ovvero nel centrodestra, dove – secondo il parlamentare M5S – non mancherebbero esponenti condannati in via definitiva che ancora ricoprono incarichi istituzionali. «A quei tribunali della Repubblica – ha concluso – il primo Vannacci dovrebbe portare rispetto».

(Unioneonline/Fr.Me.)

