Ora è ufficiale: la Giunta per le elezioni del Consiglio regionale seguirà la prassi e si pronuncerà sul caso decadenza della presidente della Regione solo dopo la sentenza definitiva della Corte di Cassazione sul ricorso che la stessa Alessandra Todde presenterà probabilmente entro questa settimana.

Alessandra Todde

In realtà il termine ultimo è il 3 febbraio (30 giorni dalla notifica dell’ordinanza ingiunzione del collegio di garanzia elettorale della Corte d’Appello), ed è per questo che il presidente della Giunta per le elezioni Giuseppe Frau (Uniti con Alessandra Todde) ha aggiornato la seduta dell’organo al 4.

Nella seduta di insediamento, ha spiegato al termine, «abbiamo innanzitutto eletto Stefano Tunis come vicepresidente in quota minoranza. Dopodiché siamo passati al secondo punto, l’ordinanza che abbiamo analizzato. Abbiamo dato un orizzonte ai lavori della Giunta che è quello di attendere il ricorso da parte della governatrice. Per questo abbiamo aggiornato i lavori al 4 febbraio».

