L'aula del Senato ha calendarizzato la legge contro l'omofobia il 13 luglio alle 16,30. L'aula ha respinto i calendari alternativi proposti da Forza Italia e Lega che prevedevano l'approdo in aula della legge il 20.

Intanto oggi è scoppiata la guerra tra Matteo Renzi, autore di un tentativo di mediazione sul ddl Zan, e la coppia più social d’Italia, i Ferragnez.

Italia Viva ha proposto con Scalfarotto la modifica di alcuni articoli del ddl, ma le modifiche potrebbero far naufragare definitivamente, almeno per questa legislatura, il provvedimento, che dovrebbe in caso di cambiamenti tornare alla Camera, dove è già stato approvato.

Così l’influencer ex numero 1 d’Italia, da poco sorpassata da Khaby Lame, ha riservato un duro attacco al leader di Italia Viva in alcune stories su Instagram. Ha pubblicato l’immagine di Matteo Renzi seguita da questa scritta: “L’Italia è il Paese più transfobico d'Europa. E Italia Viva con Salvini si permette di giocarci su. Politici che schifo che fate”.

Ancora: “La triste verità è che nonostante una legge che tuteli donne, disabili e persone appartenenti alla categoria lgbt serva nel nostro paese e sia attiva nel resto d'Europa da decenni, in Italia non verrà mai approvata perché la nostra classe politica preferisce guardare sempre il proprio interesse personale. La tutela contro l'odio di queste categorie dovrebbe essere obiettivo di tutta la popolazione e di tutti i partiti politici. E il fatto che il ddl zan probabilmente non verrà mai è una grande sconfitta per ognuno di noi”.

LA REPLICA DI RENZI – Non si è fatta attendere la replica dell’ex presidente del Consiglio: “Da Chiara Ferragni mi aspettavo qualcosa in più di una frasina banale e qualunquista, da una persona che stimo mi aspetterei un confronto nel merito”.

"Sapete chi fa davvero schifo in politica?”, continua Renzi. “Fa schifo chi non studia, chi non approfondisce, chi non ascolta le ragioni degli altri, chi pensa di avere sempre ragione. Se Chiara Ferragni vuole confrontarsi sugli articoli 1, 4, 7 della legge Zan e sugli emendamenti Scalfarotto io ci sono, se vuole conoscere come funziona il voto segreto al Senato, io ci sono. Se vuole discutere, criticare, approfondire io ci sono. Ma sia chiaro. La politica, cara Ferragni, è un'attività nobile e non fa schifo. E la politica si misura sulla capacità di cambiare le cose, non di prendere i like".

Renzi ha anche ricordato nel suo post come mentre lui era a Palazzo Chigi in Italia fu approvata una legge sulle unioni civili.

FEDEZ – Questione chiusa? Neanche a parlarne, perché alla fine interviene anche Fedez. Lapidario: “Stai sereno Matteo, oggi c’è la partita. C’è tempo per spiegare quanto sei bravo a fare la pipì sulla testa degli italiani dicendogli che è la pioggia”.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata