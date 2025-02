Il primo via libera in commissione Sanità al disegno di legge per i commissariamenti delle Asl dovrebbe arrivare nel pomeriggio. Il lavori del parlamentino sono stati sospesi - sinora sono stati approvati solo due articoli su quindici - per consentire ai capigruppo di incontrare il Comitato esecutivo di Anci Sardegna, che - ha annunciato la presidente Daniela Falconi - riporterà «la situazione di Comuni che rischiano di entrare in sofferenza se non verrà adeguato il fondo unico come ci era stato garantito».

I sindaci si sono presentati alla conferenza dei capigruppo con un report in cui «dimostriamo che, in base alle entrate ricevute dalla Regione e che dovevano essere adeguate secondo i dettami normativi, mancano circa 150 milioni l’anno dal 2010». Di certo, ha aggiunto Falconi, il fatto che la Finanziaria non sia stata ancora approvata non aiuta: «La manovra è urgente perché i comuni devono garantire i servizi, le imprese devono lavorare».

