Saranno "comunicazioni fiduciarie" quindi con intervento del Primo ministro, discussione e voto nominale su risoluzioni di fiducia, quelle che terrà Mario Draghi alla Camera e al Senato mercoledì. Lo ha chiarito il presidente della Camera Roberto Fico alla conferenza dei capigruppo.

Si comincerà da Palazzo Madama, riferiscono fonti accreditate del Senato, nonostante il centrosinistra abbia chiesto di partire dalla Camera perché il provvedimento che ha dato il via alla crisi, cioè il Dl Aiuti "non votato dal M5s", è stato approvato prima alla Camera.

"Siamo alla farsa – il commento dei capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo -. Ora Pd e M5s chiedono a Draghi di comunicare prima alla Camera e poi al Senato solamente perché Conte è più debole alla Camera. Giochini vergognosi, gli italiani meritano rispetto, serietà e certezze".

Intanto, all’assemblea congiunta M5s, dal capogruppo alla Camera Davide Crippa è arrivato l’endorsement al Governo Draghi. Per Crippa il M5s deve rimanere dentro il governo per vedere i decreti, rimediare agli errori, come quelli sul superbonus, e dare risposte ai cittadini.

Il presidente del Consiglio è invece al IV vertice intergovernativo di Algeri, dove Italia e Algeria hanno siglato 15 tra accordi, memorandum di intesa, protocolli di cooperazione e dichiarazioni di intese. In cima all’agenda il gas ma anche lotta alla corruzione, microimprese, startup, settore farmaceutico e promozione degli investimenti.

Ore 18 – Sala: “Critiche di Meloni? Il sindaco è anche una figura politica”

"Se vogliono chiedere l'impeachment per 1300 sindaci italiani, io dico che il sindaco è anche una figura politica, quindi non capisco". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato delle critiche di Giorgia Meloni ai sindaci dopo la lettera che chiede a Mario Draghi di proseguire la sua azione di governo. "Dopo di che la Meloni che si lamenta di violenze verbali della sinistra non so a cosa si riferisca - ha aggiunto -, ma certamente da me non avrà atteggiamenti sbagliati, la metterò sempre sul piano della contrapposizione politica. Ho visto che anche il capogruppo di Fratelli d'Italia in comune chiede se ho aderito come cittadino o come sindaco alla lettera. La risposta è in entrambi i ruoli, da cittadino ma anche da sindaco".

Ore 17 – Renzi: “Meglio soli che con Conte e Meloni”

"Con chi ci presenteremo alle elezioni? Dipende dalle regole del gioco. Io ho perso Palazzo Chigi perché ho provato a cambiare le regole del gioco. Non è possibile che si cambi un Governo all'anno. Non so da che parte staremo. Se ci sarà da una parte il populismo di Conte e dall'altro il sovranismo della Meloni noi staremo da soli. Ma non credo che ci sarà l'accordo tra Pd e 5 Stelle". Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, intervenendo a un incontro con la stampa estera.

