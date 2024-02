Telefonata tra la presidente del consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein.

Al centro del colloquio, da quanto si apprende, la situazione in Medioriente.

Nei giorni scorsi la leader dem aveva annunciato che avrebbe chiamato la premier, spiegando: «A Gaza serve un cessate il fuoco immediato, lo chiediamo da mesi. Chiamerò Giorgia Meloni perché è necessario che il governo si attivi. Non abbiamo visto fin qui un'iniziativa diplomatica e politica all'altezza della tradizione italiana e occorre che l'Italia invece faccia la sua parte». Ancora, aveva aggiunto Schlein, «se il governo mette in campo un'iniziativa per la pace in Medio Oriente noi ci siamo».

Intanto, gli staff della segretaria Pd e della presidente del Consiglio nonché leader di Fratelli d’Italia sono al lavoro per concordare i dettagli sull’annunciata – e confermata – intenzione di partecipare a un “duello” in tv su diversi temi, politica estera e non solo.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata