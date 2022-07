Dopo lo strappo con il Movimento Cinquestelle Mario Draghi annuncia le dimissioni da presidente del Consiglio.

E la notizia da sinistra a destra provoca scossoni.

Continua però a crederci il Pd: "Ora solo al lavoro perché mercoledì alle Camere si ricrei la maggioranza e il governo Draghi possa ripartire. Il Paese piomba in una crisi gravissima che non può permettersi".

"Credo che per l'interesse del Paese il governo Draghi debba andare avanti", le parole del segretario nazionale del Pd, Enrico Letta. “Un interesse che sta maturando anche con fortissime spinte che provengono da ovunque, anche dalle parti sociali, dal mondo del lavoro, dall'Unione europea".

Il Carroccio punta il dito e auspica le elezioni: "La Lega è stata leale, costruttiva e generosa per un anno e mezzo, ma da settimane il presidente Draghi e l'Italia erano vittime dei troppi No del Movimento 5 Stelle e delle forzature ideologiche del Partito democratico. La Lega, unita e compatta anche dopo le numerose riunioni di oggi, condivide la preoccupazione per le sorti del Paese: è impensabile che l'Italia debba subire settimane di paralisi in un momento drammatico come questo, nessuno deve aver paura di restituire la parola agli italiani".

Urne invocate anche dalla presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni: "Non accettiamo scherzi, per FdI questa legislatura è finita e daremo battaglia perché si restituisca ai cittadini quello che tutte le democrazie hanno e cioè la libertà di scegliere da chi farsi rappresentare per fare cosa".

"Draghi ha fatto bene, rispettando le Istituzioni – il tweet del leader di Italia Viva Matteo Renzi -. Non si fa finta di nulla dopo il voto di oggi. I grillini hanno fatto male al Paese anche stavolta. Noi lavoriamo per un Draghi-Bis da qui ai prossimi mesi per finire il lavoro su PNRR, legge di Bilancio e situazione ucraina".

Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia: "Complimenti al M5S per aver fatto questo guaio mentre c'è una crisi in corso, c'è una guerra ai confini dell'Europa, già la Borsa oggi è crollata, lo spread sale, c'è un'impennata dei prezzi di tutte le materie prime. E' da irresponsabili aver provocato questo caso, con un'arroganza e con dei ricatti che sono inaccettabili".

(Unioneonline/D)

