«Ci aspettavamo un risultato diverso e pensavamo di aver individuato il candidato giusto in Paolo Truzzu per dare continuità al lavoro fatto dal governo regionale in questi ultimi cinque anni». Invece in Sardegna «si è confermata la volontà dell’elettorato di dare alternanza», alternanza che ha caratterizzato le ultime elezioni regionali.

Lo ha detto – ai microfoni della trasmissione di Videolina “Radar” – Michele Cossa, consigliere regionale dei Riformatori Sardi, ammettendo di fatto la sconfitta della coalizione di centrodestra e primo leader del suo schieramento a fare i «complimenti» ad Alessandra Todde e al centrosinistra.

