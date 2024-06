«È difficile comprendere di quali disastri, imputabili al centrodestra, parli l’attuale assessora regionale dei Trasporti che finge di non ricordare che i voli della continuità territoriale aerea sono stati implementati a partire dal settembre 2023. Infatti i collegamenti tra Cagliari e Milano-Linate dai sono passati dai 4 stabiliti dal bando europeo (lo stesso che ha fotocopiato appena entrata nell’assessorato) agli attuali 7 mentre i collegamenti di Olbia e Alghero, da e per Roma-Fiumicino e Milano-Linate, sono passati dai 2 stabiliti nel bando agli attuali quattro». Questa la dichiarazione di Antonio Moro, presidente del Psd’Az, in riferimento a quanto detto da Barbara Manca, assessora ai Trasporti, che ha detto, senza mezzi termin,i parlando della situazione del trasporto aereo, «stiamo rimediando alle voragini lasciate dal centrodestra».

«Si aggiunga – prosegue poi Moro - che insieme al potenziamento della continuità, la giunta a guida sardista del presidente Solinas, ha introdotto gli aiuti diretti ai passeggeri per l’abbattimento del costo del biglietto aereo e gli aiuti diretti ai vettori per l’apertura di nuove rotte stabili nei tre scali aeroportuali dell’Isola».

Il presidente del Psd’Az quindi respinge «le accuse senza prove dell’assessora del campo largo, ci riproponiamo di attenderla alla prova dei fatti: aspettiamo cioè di conoscere quali risultati porterà a favore dei sardi il confronto, solo annunciato e mai aperto con la commissione europea, per migliorare la continuità aerea, insieme a quel modello misto (promesso o minacciato non è dato saperlo) che tanto ricorda il menù indigesto delle promesse vane della campagna elettorale».

