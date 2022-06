“Se ho mai pensato di lasciare la guida del Movimento? E per quale motivo?”.

Lo ha detto Giuseppe Conte ai giornalisti uscendo dalla sede del partito.

Ieri la giornata più drammatica per il Movimento 5 Stelle, quella della scissione di Luigi Di Maio. Mentre aumentava il numero dei parlamentari che aderivano al progetto del ministro degli Esteri (sono 62, ora quello pentastellato non è più il primo gruppo parlamentare), Conte si trincerava nel silenzio, studiando le contromosse assieme ai fedelissimi.

Un silenzio rotto oggi da alcune brevi dichiarazioni. Resta alla guida del Movimento 5 Stelle, ha chiarito. E continuerà anche a sostenere il governo Draghi, cosa che almeno per ora “non è in discussione”.

“Anche ieri che con la risoluzione chiedevamo maggiore coinvolgimento delle Camere, come è normale in ogni democrazia parlamentare, siamo stati messi molto in difficoltà ma il nostro appoggio non è venuto meno”, sottolinea il presidente M5S.

In serata, ospite di Lilli Gruber su La7, afferma che non chiederà le dimissioni di Di Maio: “Lascerei che si interroghi con la propria coscienza e decida, io non chiederò le sue dimissioni. Ho letto le agenzie del discorso di Di Maio, non ho capito quale sia il suo progetto politico. L’obiettivo, dice, è difendere l'euroatlantismo, a cui però non mi sembra che nessuno vi stia attentando. E poi appoggiare il governo Draghi, ma anche qui lo stiamo facendo in tantissimi".

L’ex presidente del Consiglio rivendica di non aver messo mai in discussione la collocazione internazionale dell’Italia: “Sull’atlantismo non accetto lezioni”, è il messaggio che manda a Luigi Di Maio.

“Il Movimento – conclude Conte - rimarrà la prima forza politica ad occuparsi di tutti quei temi, dalla giustizia sociale alla transizione ecologica, che fanno parte dell'ossatura del movimento 5 stelle”.

Giornata frenetica per l’ex premier, che questa sera riunisce i parlamentari mentre domani tocca a Di Maio riunire i suoi, anche per la scelta del simbolo del nuovo partito.

