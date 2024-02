«Vogliamo rafforzare il reddito di cittadinanza in ogni regione conquistata». Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, commentando il risultato delle elezioni in Sardegna alla trasmissione di Rete4 “Diritto e Rovescio” e criticando la «demonizzazione del sussidio per i più poveri fatta dall’attuale Governo Meloni».

«Non solo siamo assolutamente disponibili a lavorare anche a livello regionale sul reddito di cittadinanza – ha spiegato l’ex presidente del Consiglio intervistato da Paolo Del Debbio – ma addirittura vogliamo andare in Europa per stabilire a livello europeo questo criterio del reddito europeo di dignità, visto che abbiamo dei governanti a mio avviso ottusi, mentre invece noi lavoriamo e vogliamo fare in Italia, al pari di tutti gli altri Paesi, una misura europea universale».

