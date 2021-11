Dopo l’elezione di Carla Cuccu (ex M5s ora al gruppo Misto) come segretaria d’Aula al posto di Emanuele Cera (di Forza Italia), nell’ambito del rinnovo dell’Ufficio di presidenza, arrivano le prime reazioni.

Cera si è autosospeso dal partito “in attesa di chiarimenti, visto che - spiega - non è stata difesa la mia posizione". L’azzurro parla di "sgarro e imposizione subita dal sottoscritto e da Forza Italia da parte di questa maggioranza". E dice che, "a imporre la Cuccu sono stati Psd'Az e Udc, quindi a questo punto non ha alcuna ragione di esistere l'intergruppo", cioè l'organismo costituito alcune settimane fa e che mette insieme Udc, Forza Italia e Riformatori.

Per quanto riguarda l’incarico, ora l'Ufficio di presidenza dovrà deliberare sull'opportunità di eleggere altri segretari su richiesta dei gruppi rimasti esclusi dall'organismo, come Forza Italia. Cera, insomma, potrebbe rientrare. Ma, chiarisce, "non sono proprio interessato".

