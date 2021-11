Ora è ufficiale: slitta di tre giorni, da domani 13 novembre al 16, il termine per la presentazione dei candidati alla segreteria regionale del Pd.

Lo ha stabilito la commissione regionale per il congresso riunita oggi. Nessun rinvio delle Primarie in programma domenica 12 dicembre. Almeno per il momento, perché è possibile che anche questo appuntamento sia posticipato addirittura a dopo Natale.

La commissione per il Congresso ha invece deciso per il differimento, dal 19 novembre al 25, del termine per il deposito delle liste dei candidati per l’Assemblea regionale.

