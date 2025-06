«Quale sovranità? È un interrogativo necessario per una terra vittima della speculazione energetica a causa del massivo e selvaggio sfruttamento industriale del territorio, favorito dall'UE a discapito dei sardi, con l'installazione di dannosi mega impianti eolici e fotovoltaici».

Lo scrive in una nota Marco Rizzo, leader di Democrazia Sovrana e Popolare, in vista della manifestazione di chiusura della campagna elettorale prevista il 6 giugno dalle 17 in piazza San Giovanni a Nuoro.

«Una domanda indispensabile – continua – per un territorio ferito, anche sul piano ambientale e sanitario, dalla presenza di servitù militari micidiali e impattanti per i cittadini con 31 basi Nato, il 65% di quelle presenti in Italia. Affronteremo la questione a Nuoro per una Sardegna e una città finalmente libere da un servaggio che deve finire tenuto in piedi dal partito unico della globalizzazione della speculazione e della guerra. È giunto il tempo di non essere più schiavi. È venuto il momento di essere sovrani».

Tra i presenti, oltre al coordinatore nazionale di DSP, Pino Cabras, Maria Rosaria Randaccio e il candidato sindaco a Nuoro per Democrazia Sovrana e Popolare Domenico Mele.

