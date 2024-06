Michele Pais, coordinatore regionale della Lega, è risultato il più votato ad Alghero, come consigliere comunale (861). Per Michele Ennas, vice coordinatore regionale della Lega ,«un risultato oltre le aspettative, segno di una ritrovata spinta e della credibilità che il partito ha saputo ricostruire, con un programma politico chiaro e avanzato, a partire dai temi del lavoro e delle imprese».

Pais commenta i dati delle europee: «Il 5,6 per cento della Lega in Sardegna è un risultato che va salutato con soddisfazione. Dalle regionali di febbraio abbiamo recuperato quasi due punti, e possiamo dire di aver contribuito in modo fattivo alla tenuta del dato nazionale del partito».

Risultato giudicato più che dignitoso anche a Cagliari, con la candidata Alessandra Zedda. «Abbiamo presentato delle liste composte soprattutto da giovani, lavoratori e professionisti e i nostri concittadini ci hanno premiato».

