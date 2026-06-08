Comunali in Sardegna, affluenza in aumento: vota il 61,64%. Guamaggiore sfiora l’87%Nel Sulcis partecipazione al 70%, in provincia di Cagliari vota un elettore su due
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Affluenza in crescita alle elezioni comunali in Sardegna. Chiuse le urne alle 15, il dato definitivo sui votanti si attesta al 61,64%, in aumento di due punti percentuali rispetto alle precedenti elezioni quando si recò alle urne il 59,60% degli aventi diritto.
È il Sulcis Iglesiente la provincia che fa registrare il numero più alto di votanti col 70,25%, seguita da Nuoro (69,87%), Gallura (69,09%), Ogliastra (66,96%), Sassari (66%), Oristano (64,9%), Medio Campidano (61,43%) e infine la provincia di Cagliari dove si è recato alle urne il 54,35%.
Per quanto riguarda le città oltre i 15mila abitanti, l’affluenza a Quartu è stata del 48,29% in calo rispetto al precedente 49.76%. In netto aumento invece a Sestu dove il dato registrato è del 50,59% contro il precedente 41,62%. Votanti in crescita anche a Porto Torres (62,58%) contro il 57,62% della precedente tornata elettorale.
A Tempio, unico capoluogo di provincia che rinnova il Consiglio comunale, l’affluenza è stata del 68,08% in aumento rispetto al 57,14% delle precedenti elezioni.
È Guamaggiore, poco più di 800 abitanti nella Trexenta, il comune sardo con il numero più alto di votanti (86,89%), seguito da Viddalba (86,33%), Aggius (85,30%), Buddusò (84,79%).
Nella lista dei centri che hanno superato l’ottanta per cento ci sono anche Tergu (84,32%), Musei (83,37%), Allai (82,37%), Curcuris (81,23%), Sennariolo (81,06%), Baressa (80,85%), Urzulei (80,68%), Montresta (80,05%), Noragugume (80,30%)
Invece oltre Quartu, un elettore su due ha disertato le urne a Serdiana (48,67%) e Ittiri (47,67%) dove non si è raggiunta la soglia della metà degli aventi diritto.