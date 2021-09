Un audio dai toni forti in cui ha chiesto un maggior impegno economico ai partiti della coalizione che lo sostengono nella sua corsa alle amministrative di Milano: secondo alcune indiscrezioni di stampa, lo ha inviato Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra che si batterà contro Beppe Sala il 3 e 4 ottobre, spiegando ai dirigenti milanesi di Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Milano Popolare di essere pronto a tornare a fare il suo lavoro, cioè il medico (è direttore del Dipartimento di Pediatria dell'ospedale Fatebenefratelli), se non arriveranno altri soldi per proseguire la campagna elettorale.

Se i partiti che lo sostengono non verseranno 50mila euro entro lunedì e "se non vedo sintonia completa e totale sulla campagna elettorale, che vedo solo di alcuni e non dico di chi a differenza di altri, io lunedì mi ritiro", ha spiegato Bernardo.

Ha poi aggiunto: "Non servono telefonate o chiacchiere, io ci sto mettendo la faccia e per questo da un mese sono sotto attacco".

Nessun dirigente dei partiti della coalizione, almeno per ora, ha commentato il caso.

